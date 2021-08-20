Дворцовый мост окрасят цветами триколора

В Петербурге 22 августа в честь праздника Дня флага России Дворцовый мост и чугунные опоры фонарей на Большом проспекте Петроградской стороне окрасятся государственного триколора - бело-сине-красными цветами.

Световое оформление в цветах триколора включат с 20:50 до рассвета 23 августа. Организаторы обещают, что триколор на мосту будет виден со всех центральных набережных.

"Для создания иллюминации в цветах государственного флага будут применяться существующие на объектах светодиодные светильники. Диспетчеры СПб ГБУ "Ленсвет" зададут особый режим работы оборудования дистанционно", — объяснили специалисты "Ленсвета".

Архитектурно-художественная подсветка Дворцового моста осуществляется за счёт 600 энергосберегающих светодиодных светильников, а для оформления чугунных фонарей на Большом проспекте П.С. используется более 100.