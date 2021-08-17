Центр им. Алмазова прекращает работу с коронавирусными пациентами

Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова с 1 сентября прекращает прием больных коронавирусом. Об этом сегодня, 17 августа, медучреждение написало на своей странице "ВКонтакте".

Сообщается, что с 18 августа в медучреждении начинается санитарная обработка, а врачи, работающий с коронавирусными больными, отправятся в отпуск и на самоизоляцию.

Как известно, центр принял 714 пациентов с коронавирусной инфекцией в период с 25 июня по 17 августа. Как сообщили врачи, тяжелее всего болезнь протекала у людей с хроническими заболеваниями, например с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью. Также девять человек нуждались в хирургическом вмешательстве.

Сегодня губернатор Александр Беглов сообщил, что ситуация в городе стабилизируется, однако необходимо продолжать увеличивать темпы вакцинации. Уже принято решение о консервации павильонов госпиталя "Ленэкспо" до конца недели, а возвращении к плановой работе Городской больницы №33.