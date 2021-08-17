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Петербургские медработники получили выплаты за работу в пандемию

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© Фото: Baltphoto

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За время пандемии выплаты составили более 7,4 млрд рублей.

В Петербурге 24 087 медицинских работников получили единовременные выплаты за время пандемии. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе городского комитета по социальной политике. 

Правительство России осуществляет специальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусной инфекцией.  Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил выплаты до конца сентября.

"Дополнительное финансирование на реализацию постановления не потребуется, выплаты будут осуществляться за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства Петербурга", — сообщили ранее в пресс-службе Смольного.

По распоряжению правительства России, медработники получат выплаты до ноября. В ходе заседания 6 августа отдельно обсудили работу врачей и медсестре, который оказывают помощь заболевшим COVID-19 в "красных" зонах, стационарах, поликлиниках.

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