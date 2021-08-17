На КАД между Колтушским и Шафировским проведут ремонтные работы

Две полосы КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом будут перекрыты с 17 по 23 августа. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Такое решение было принято в связи тем, что на участке км 40+206 – км 38+000 внешнего кольца будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

Перекрыты будут третья и четвертая полосы. На первой и второй введут скоростное ограничение - 50 км/ч. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены.