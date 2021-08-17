За прошедшую неделю в Петербурге снизилось количество пациентов с пневмонией

В Петербурге за прошедшую неделю, с 9 по 15 августа, снизилось количество пациентов с воспалением легких. Пневмонию выявили у 1059 петербуржцев. Об этом сообщает Медицинский институт имени Березина Сергея в социальной сети Facebook.

По их данным, компьютерную томографию прошли 1 796 человек. Эти показатели ниже тех, которые сообщались неделей ранее. За период со 2 по 8 августа — 2122.

На 16 августа коэффициент распространения COVID-19 в Петербурга был равен 0,91.

Также отмечается, что в числе заболевших было 302 привитых горожанина, еще 83 был введен первый компонент вакцины.