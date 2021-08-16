В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 29 августа

На сайте Смольного опубликовали документ, в котором говорится о продлении коронавирусных ограничений до 29 августа.

Как следует из документа в Петербурге по-прежнему запрещается собирать более 75 человек на массовые мероприятия, а также запускать более 1,5 тысяч зрителей в залы цирка и театра.

До конца лента в общественном транспорте будет продлен масочный режим. А фудкорты и аттракционы продолжают работать только при условии соблюдения всех необходимых требования Роспотребнадзора. Весь персонал обязан пройти вакцинацию, а также получить QR-код. Также посещаемость аттракционов не должна превышать лимит 1 человек на 12 м2, для фудкортов — 1 человек на 4 м2.