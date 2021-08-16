В Петербурге снизилось количество госпитализаций от COVID--19

За последние 24 часа в Петербурге официально подтвердили 145 случаев госпитализации. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в пресс-службе правительства.

Так, например, днем ранее показатель равнялся 203 людям. На данный момент на ИВЛ находятся 230 человек, в реанимации - 500. Выписались 59 петербуржцев.

На данный момент в городе свободное 42,85% коек. Всего прием больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией осуществляется в 13 городских стационарах и 5 федеральных.

Также отметим, полный цикл вакцинации от коронавируса закончили 1 248 896 человек. За сутки первично привили 2793 жителя города, полный цикл вакцинации прошли 7066 горожан. Сейчас в городе работают 163 пункта вакцинации.