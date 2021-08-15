В Петербурге от COVID-19 привились более 1,4 млн человек

Согласно приведенным данным администрацией Санкт-Петербурга на 15 августа, в Северной столице от коронавирусной инфекции привились 1 млн 409 тысяч 538 жителей города на Неве. Полный цикл вакцинации завершили 1 млн 241 тыс. 830 человек. За последние сутки от COVID-19 вакцинировался 7261 петербуржец.

Также стоит отметить, что на сегодняшний день в Петербурге работает 20 стационаров для приема коронавирусных пациентов и больных пневмонией. Среди них 13 городских и 7 федеральных. Всего в городе развернуто 163 пункта вакцинации.

Сейчас на стационарах находится 4860 человек, к ИВЛ подключены 227 петербуржцев.