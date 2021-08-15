В Петербурге 227 человек подключены к аппаратам ИВЛ

По данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге на сегодняшний день в стационарах с коронавирусом и пневмониями находится 4860 человек, из которых 497 – в реанимации и 227 жителей Петербурга подулючены к ИВЛ.

На сегодняшний день в Северной столице работает 20 стационаров для приема коронавирусных больных, число пунктов вакцинации достигло 163. Кроме того, всего в городе развернуто 6735 коек, из которых 42,46% свободны. На данный момент на карантине находится 1415 петербуржцев, на амбулаторном лечении – 37,5 тысяч.

Также отметим, что в Петербурге прививку от COVID-19 поставили 1 млн 409,5 тысяч человек, из которых 1 млн 242 тыс. полностью завершили курс вакцинации.