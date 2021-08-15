Три пешеходных перехода появятся в Калининском районе Петербурга

Пешеходные переходы появятся сразу на двух улицах Калининского района. С просьбой создать дополнительные переходы для горожан к властям обратились местные жители.

Один регулируемый переход появится у дома 41 на проспекте Маршала Блюхера, еще два — на улице Обручевых между домами 5 и 7 и на пересечении с улицей Рериха.

Вчера, в субботу, 13 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов проверил готовность участков к ремонтным работам.

"Район развивается, растет нагрузка на автомобильные дороги. Важно создать безопасные условия для пешеходов, особенно детей. Ведь рядом расположены школы, садики, магазины", - сказал Александр Беглов.

Проект нерегулируемых переходов на улице Обручевых разработан Дирекцией по организации дорожного движения. После заключительного согласования, на участках обустроят зону для пешеходов, установят дородные знаки, нанесут размету, а также проложат дорожки.

Регулируемый пешеходный переход на Маршала Блюхера был разработан по инициативе торговой сети «Перекресток» и за счет ее средств. По словам градоначальника, подобное партнерство для города ценно.