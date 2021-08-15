В Петербурге за неделю скончались 320 человек от COVID-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге до сих пор остается напряженной, даже несмотря на небольшое снижение количества суточных заболеваний. Медики отметили, что коронавирус может представлять большую угрозу для важнейших функций организма таких, как сердечно-сосудистая и нервная системы.

Кроме того, врачи отметили, что психологический фактор является самым опасным в контексте пандемии.

Согласно статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в период с 7 по 13 августа в Северной столице от «ковида» скончались 320 человек. В среднем в день умирает по 40 и более петербуржцев.