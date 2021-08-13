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Весной 2022 года в Петербурге начнут работать 2,7 тысяч новых автобусов

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© Фото: Baltphoto

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Суммарные инвестиции в обновление подвижного состава превысят 18 млрд рублей.

Петербургские компании пассажирских перевозок введут 2,7 новых автобусов. Как стало известно, закупят машины производства Volgobus, ЛиАЗ, КАМАЗ и МАЗ. 

Комитет по транспорту и выигравшие недавние конкурсы на перевозку компании дописали договор, по условиям которого новый транспорт будут использовать шесть лет. По предварительным подсчетам, суммарные инвестиции превысят 18 млрд рублей. 

Итоги конкурсов по реформе городского пассажирского транспорта подвели 6 августа. Конкурс выиграли три компании: "Питеравто", "Третий парк", "Домтрансавто". Планируется, что в ходе реформы коммерческий транспорт заменят на общегородской, а также будет изменена модель оплаты работы перевозчиков.

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