Павильон временного ковидного госпиталя в "Ленэкспо" прекратил прием пациентов

Седьмой павильон временного госпиталя в "Ленэкспо" прекратил прием пациентов с коронавирусной инфекцией. За весенне-летний период помощь оказали 1834 петербуржцам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Такое решение было принято в связи с уменьшением количества заболевших. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, во временных госпиталях снизилось количество пациентов, что позволило закрыть один из них.

"В первую и вторую волну пандемии мы в кратчайшие сроки построили и ввели в эксплуатацию несколько госпиталей-трансформеров, которые могут принимать как инфекционных, так и плановых больных. Они дают нам дополнительный запас коек, которые в случае необходимости можно быстро развернуть", – сказал Беглов.

В данный момент работу продолжает пятый павильон, который вмещает в себя 295 коек. Временный госпиталь продолжает принимать пациентов, сейчас там находятся 111 человек.