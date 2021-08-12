Беглов предупредил петербуржцев о приближении четвертой волны COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил жителям Северной столицы о том, что в регионе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Однако также глава Петербурга отметил, что вирус ещё никуда не ушел.
«Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания», — заявил Беглов.
Кроме того, градоначальник подчеркнул, что для более успешной борьбы с COVID-19 петербуржцам необходимо вакцинироваться, а также выработать коллективный иммунитет. Также губернатор отметил, что для всего этого в городе созданы все условия — инфраструктура и запас препаратов вакцины.
edited17:23