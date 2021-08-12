За сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 300 человек

В Петербурге растет число госпитализаций. За минувшие сутки в больницу доставили 305 пациентов. Об этом 12 августа отчитался Смольный.

Неделю назад, 5 августа, утверждалось что в стационары за сутки поступили 285 человек. По данным на 12 июля из больниц было выписано сразу 439 человек.

Также число пациентов на ИВЛ выросло до 235. В реанимации остаются 503 пациента. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями находятся 42 286 пациентов. На данный момент в городе занято 5 142 коек. В Петербурге заболевших коронавирусом принимает 21 стационар.