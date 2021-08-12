Студенты СПБГУ смогут заселиться в общежития без предъявления справки о вакцинации

Студенты смогут заселиться в общежития СПбГУ, не предъявляя документ о вакцинации от COVID или о перенесенном за последние полгода заболевании. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Ранее на сайте ВУЗа была опубликована информация, что в новом учебном году иногородних студентов будут заселять в общежития только при наличии сертификата, подтверждающего вакцинацию или перенесенную болезнь.

Новое решение администрации СПБГУ связано с разъяснениями Минобрнауки, которые были оглашены накануне, 10 августа. В соответствии с ними отсутствие данного документа не будет являться основание для отказа студенту в проживании в общежитии или кампусе.