В Петербурге вооруженный ворвался на территорию детского сада

Неизвестный мужчина ворвался с ножом в детский сад в Кудрово.
Минуя вахтера, мужчина попал в здание учреждения. Свидетели сообщили, как мужчина залез на крышу строения и начал выкрикивать непонятные слова. По словам очевидцев, предположительно, мужчина либо пьян, либо имеет психические расстройства.
"Поступила информация о том, что в частный детский сад "Маленькая страна", расположенный на Европейском проспекте, ворвался мужчина, вооруженный ножом", - сообщил телеграм-канал медиацентра Всеволожского района.
Полицию вызвали сотрудники сада, нажав на "тревожную кнопку". Мужчину увели с территории учреждения. Его личность устанавливается. Подробности случившегося еще следует установить.