В Петербурге зафиксировали снижение количества заболевших в день

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 1895 заболевших, в Ленобласти - 234. За последние недели эта цифра впервые опустилась ниже 1900. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В городе пошли на поправку 804 человека и 78 в области. Также, было зафиксировано 40 летальных исходов в Петербурге и 15 в Ленобласти.

За весь период времени в Северной столице заболели 545 893 человека, выздороветь смогли 517 896, скончались - 19 708.

В России за сутки выявили 22 160 новых случаев заражения коронавирусом, полностью выздоровели 14 474 россиянина. На 9 августа зафиксировано 769 новый случаев смерти от COVID. Всего в России выявили 6 млн 470 тысяч заболевших.