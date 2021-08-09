В ТЦ "Галерея" начал работу крупнейший пункт вакцинации

В понедельник, 9 августа, открылся крупнейший в городе пункт вакцинации.

Администрация тестировала пункт два дня: проверяли систему электронной очереди, логистику. За это время привили 140 человек. Многие пациенты остались недовольны, что в тестовом режиме в пункте работали всего 2 кабинета, а процесс регистрации занимает много времени.

Мобильный пункт будет открыт с 10:00 до 22:00. Предполагается, что в день он сможет принимать по пять тысяч человек. Для пациентов предусмотрены 11 процедурных кабинетов, а также специальные зоны до и после прививки. Горожанам поставят "Спутник V" и "Спутник Лайт".