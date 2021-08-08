В этом году паром "Принцесса Анастасия" никуда не выйдет

В этом году паром «Принцесса Анастасия» не отправится в путешествие. Об этом 8 августа сообщил генеральный директор Moby St.Peter Line Сергей Котенев.

"Ждём, что будет происходить в мире в связи с пандемией, когда откроются порты у нас, в Европе, какие будут требования и правила". Пока работают только аэропорты, морские пункты пропуска — нет", — рассказал Котенев.

Все рейсы сезона 2021 отменены в связи с пандемией COVID-19 и ограничениями въезда как через сухопутную, так и через водную границу в нескольких странах Евросоюза. Путешественникам организаторы Moby St.Peter Line вернут деньги, а для желающих отправиться в тур, помогут перенести бронь на следующий год.