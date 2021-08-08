В Петербурге отмечают незначительный спад смертности от COVID-19

За последние 24 часа в Санкт-Петербурге число погибших увеличилось на 45 человек. Об этом 8 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

По показателю смертности города остается на втором месте. В процентном соотношении летальность коронавируса COVID-19 в Петербурге на сегодня составляет 3.62%. На первом все еще Москва с 63 смертями за сутки. Всего в России за 24 часа зафиксировали 787 летальных исходов. За весь период пандемии в России зафиксировали 164 881 смерть от COVID-19.

На данный момент в Петербурге официально подтверждены 543 998 случаев заражения коронавирусом. В регионе количество зараженных увеличилось на 1907 человек.