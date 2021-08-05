В 2020 году от коронавируса умерли 11,3 тысячи петербуржцев

Петростат опубликовал доклад, в котором отразился смертность населения Петербурга в период пандемии коронавируса. По их данным, всего в городе умерло 73 298 человека, из них 11 383 от COVID-19.

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Петербурге на 1 января 2021 года умерло 7 845 человека. Также свои подсчёты опубликовал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он сообщил, что в 2020 году скончалось около 11,1 тысячи петербуржцев.

Петростат отметил, что в прошлом году возросло количество смертей от пневмонии - вдвое больше, чем в 2019. А также от болезней системы кровообращения умерло больше на 3,3 тысячи.