В Петербурге будут работать офисы юридической помощи антипрививочникам

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Руслан Гайсин объявил о запуске в Петербурге и Ленобласти офисов юридической помощи для тех, кто лишился работы из-за отказа от вакцинации.

Офисы помогут в составлении жалоб на работодателей и подаче судебных исков. Для людей услуги будут бесплатными.

"С начала лета ко мне обратилось большое количество избирателей, с жалобами на то, что их заставляют вакцинироваться либо увольняться. В основном из сферы услуг и торговли", — рассказал Руслан Гайсин.

Гайсин считает, что подобные центры могут пользоваться большим спросом. Депутат готова ежемесячно вкладывать в проект 1 млн рублей.

Эксперты считают, что трудовые споры с сотрудниками, отказавшимися от вакцинации в суде, решаются чаще не в пользу работодателя, так как по трудовому кодексу отказ от вакцинации не может являться причиной увольнения.