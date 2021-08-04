Непривитых студентов Первого меда будут отчислять

В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова до зимы планируют привить от коронавирусной инфекции всех совершеннолетних студентов. Об этом сообщил проректор по учебной работе вуза Андрей Яременко.

По его словам, если студент не может быть вакцинирован или болеет, то ему предложат перейти на другой факультет. В противном случае его могут отчислить в связи с невозможностью прохождения производственной практики по состоянию здоровья.

Также с сентября непривитые студенты будут получать знания в дистанционном формате, а несовершеннолетние будут расселены в общежитиях с учетом отсутствия вакцинации.