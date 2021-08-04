На модернизацию отправят ливневую канализацию на Парашютной

Водоканал Петербурга рассказал о модернизациях, которые должны избавить Парашютную улицу от потопа во время дождей.

Как сообщили 3 августа в предприятии, в Петербурге за вечер и ночь выпало более половины среднемесячной нормы осадков. Из-за этого некоторые улицы города подтопило, среди них - сложный участок на Парашютной. Потоп осушили за три часа, вся вода ушла в систему водоотведения.

Чтобы избежать этого в будущем, ливневую канализацию Парашютной отправят на модернизацию первой. Уже завершены проектные проработки по строительству систем для отведения воды в коллектор. Это поможет разгрузить систему водоотведения. Работы планируют завершить до следующего года. Проектно-изыскательские работы планируют провести в 2021-2022 гг. с учетом прохождения государственной экспертизы.