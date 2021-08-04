У станции "Приморская" открыли шатер для вакцинации

В Петербурге у станции метро "Приморская" появился новый шатер для вакцинации.

Новый пункт будет работать по будням с 11 до 19. Прививать граждан будут специалисты поликлиники №114 Приморского района. Планируется, что в пункте смогут принимать до 50 человек в день.

Для вакцинации не требуется предварительная запись, любой желающий может просто прийти в часы приема. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Ранее подобный шатер открылся в парке 300-летия. Всего в настоящее время в городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 39 мобильных пунктов.