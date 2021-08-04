Петербургские ученые разработали тест на клеточный иммунитет к коронавирусу

Ученые из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера завершают этап доклинических испытаний теста для выявления клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил директор Института Пастера Арег Тотолян.

Сам тест будет напоминать туберкулиновый тест - реакцию на Манту. Вводиться антиген будет внутрикожно, предварительные результаты регистрируются через сутки. через трое суток человек сможет получить ответ – надо вакцинироваться или нет. По словам Тотоляна, лабораторные исследования прошли успешно и в ближашее время ученые смогут перейти к этапу клинических испытаний.

"Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим разрешение на их проведение, и после того как мы пройдем обе фазы, у нас появится инструментарий для оценки клеточного иммунитета. В действительности по этому тесту будут отбираться те, кому надо проводить вакцинацию, и те, кто и так достаточно иммунизирован", – сообщил Арег Тотолян.

Он уточнил, что клеточный иммунитет — специфический показатель, который может защитить человека от COVID-19 вне зависимости от наличия антител. В настоящее время ученые согласовывают с Минздравом проведения клинических испытаний.