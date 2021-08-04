За июль в Петербурге зафиксировали 663 нарушения масочного режима

С 1 по 31 июля сотрудники Комитета по транспорту Петербурга провели 60 рейдов в общественном транспорте по выявлению нарушителей масочного режима. За это время сотрудники поймали 663 нарушителя.

В метрополитене составили 397 актов в отношении граждан, в наземном транспорте акты получили 266 пассажиров.