В Петербург поступило почти 92 тысячи доз "Спутника Лайт"

В Петербург на фармбазу поступила крупная партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 91 800 доз.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» рекомендована для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

"В Петербурге привиты "Спутником Лайт" уже 1 108 человек. Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» поступила в 109 пунктов вакцинации в разных районах города. Она предназначена для вакцинации граждан от 18 до 60 лет", — сообщил на своей странице во "ВКонтакте" 31 июля комздрав.

Всего в Петербурге первично привито 1,31 млн человек, из них 979 тысяч полностью завершил цикл.

На сегодняшний день в городе работают 146 пунктов вакцинации в медицинских организациях и 39 мобильных пунктов.