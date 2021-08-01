В Невском районе задержали нетрезвого вооруженного покупателя

В воскресенье около полуночи в магазине на Караваевской 25 нетрезвый покупатель устроил стрельбу.

В полицию поступило сообщение от очевидца. Он рассказал, что мужчина бросался на покупателей в очереди. Он пять раз выстрелил в магазине из оружия неопределенной модели. Мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Правоохранительные органы приехали на место происшествия через 20 минут. Полиция задержала 34-летнего безработного, который живет рядом с магазином.

На дебошира составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.