За стуки 1108 человек привились "Спутником Лайт"

В Петербурге за сутки препаратом «Спутник Лайт» привились уже 1108 человек. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

Новая вакцина предназначена для граждан от 18 до 60 лет и вводится одной прививкой.

"По составу — это первый компонент „‎Спутника V“, он менее эффективен, чем двухкомпонентная вакцина. Его эффективность составила только 75–79 %. У „‎Спутника V“‎‎ — это, конечно, 90 %. Но „‎Спутник Лайт“‎ быстрее вырабатывает иммунитет, где-то примерно за 28 дней", — заявила врач-фармаколог клинической больницы святителя Луки Людмила Исаева.

Вакцина поступила в 109 прививочных пунктов различных районов города.

В Петербурге на базе медицинских организаций работают 146 пунктов вакцинации. Среди них – 108 городских, 6 федеральных и 32 частных пункта.