КГИОП пожалуется на собственника дачи Кривдиной в Сестрорецке

Комитет по охране памятников Петербурга подаст заявление в ОМВД России на собственника дачи Валентины Кривдиной в Курортном районе ООО «Норд Отель». Об этом сообщает комитет на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Памятник архитектуры пребывал в плачевном состоянии, однако в ночь на субботу у здания обрушилась башня.

Теперь собственнику грозит уголовная и административная ответственности, а также штраф, который может составить до 20 миллионов рублей. В ведомстве считают, что имеются признаки нарушения статей 243 и 243.1 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия; нарушение требований их сохранения или использования). На месте частичного обрушения дома-памятника побывал глава КГИОП Сергей Макаров.

В КГИОП добавили, что собственник неоднократно получал штрафы за ненадлежащее содержание здания, общая сумма уже достигла 900 тыс. рублей.