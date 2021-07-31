Засор канализации в доме на Кораблестроителей устранен

Жительница дома № 35 на улице Кораблестроителей обратилась в СМИ, чтобы придать огласке ЧП. В подвале дома разлились нечистоты, которые не дают жильцам нормально дышать. Вода из канализации отстаивалась в помещении неделю.

Жильцы забили канализацию различным мусором — памперсами, строительными отходами и другим не разлагаемым мусором. В результате трубы не выдержали и подвал дома площадью около 60 кв. метров затопило.

" Я живу на 14-м этаже в восьмой парадной, у нас все сухо, но запах из подвала в соседней парадной доходит и до нас. Соседи подают заявки уже неделю, но управляющая компания не объясняет, что случилось. Мне сказали: "Кроме Вас никто не жалуется". Это у них коронная фраза", — рассказала жительница.

Сейчас помещение проветривают и обеззараживают.