Петербург первый в списке городов России по числу смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали самый высокий показатель в стране - от Covid-19 скончались 74 человека.

В России за сутки подтверждено 792 летальных исхода с коронавирусом, среди них в Москве 73, Краснодарском крае 32, а Московской области 29. Летальных случаев за все время: 158 563.

Уровень заболеваемости в Петербурге медленно снижается, однако количество смертей растет. Например, в пятницу сообщалось о 67 умерших, а в четверг о 64. С начала пандемии ковид унес жизни 19 245 петербуржцев.