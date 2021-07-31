Фуд-корты и уличные аттракционы откроют со 2 августа в Петербурге

В Петербурге со 2 августа возобновят работу фуд-корты и уличные аттракционы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

Александр Беглов постановил, что открытие ресторанных двориков и парков возможно при вакцинации персонала хотя бы первым компонентом до 1 августа кроме тех, кто уже переболел вирусом.

Для фуд-кортов ограничение посещаемости составит не более одного человека на четыре квадратных метра, при этом в парках аттракционах - один человек на 12 квадратных метров. Также в зонах ресторанов должна быть электронная система подсчета посетителей и термометрия.

Предположительно, что с октября могут возобновить работу общепит, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, парикмахерские, бани и салоны красоты, если персонал будет привит или подтвердит недавнюю болезнь. Также планируется открыть предприятия, которые оказывают туристические, экскурсионные, гостиничные, бытовые услуги, к перевозчикам (включая такси), к рознице, к организациям образования, здравоохранения, соцзащиты и социального обслуживания.