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На берегу Охты планируют разбить сад

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© Фото: Baltphoto

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Цветущий круглый сад спроектировали студенты СПбГАСУ Юлия Ким и Мария Зубенко.

На набережной реки Охты в следующем году разобьют цветущий круглый сад с многолетними и злаковыми растениями.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга, работы пройдут на участке от Комаровского до Малоохтинского моста вдоль Большеохтинского проспекта. 

"Здесь очень большая зона коллектора, которые имеет большие территории для охраны. Поэтому здесь нельзя размещать деревья, кустарники. Разрешено только цветочное оформление этой территории, а также установить дорожки и минимальные элементы для того, чтобы разместить малые формы — они будут предусмотрены", — заявила заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова.

Комитет проводил конкурс на концепцию благоустройства территории. Победил проект студентов СПбГАСУ Юлия Ким и Мария Зубенко. Девушки предложили украсить набережную многолетними растениями, а также создать градиент от теплых к холодным оттенкам цветов. 

Проект начнут реализовывать весной 2022 года. 

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