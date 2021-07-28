В Петербурге вакцинировали 3,8 тысяч маломобильных граждан

В Петербурге вакцинировали от коронавируса на дому почти 4000 человек маломобильных граждан. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

"Вакцинация от COVID-19 доступна для петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных горожан, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Уже вакцинированы 3 804 человека. Эта работа будет продолжена", – рассказал Эргашев.

Для иммунизации жителей с ограниченными возможностями работают 67 выездных прививочных бригад. Запись на такую вакцинацию проводится в поликлинике по месту жительства.

