На фармбазу Петербурга поступила новая партия "Спутник V"

В среду, 28 июля, в Петербург поступила новая партия вакцина от коронавируса "Спутник V", в количестве 22 200 комплектов доз. В каждой ампуле две дозы препарата.

С начала массовой вакцинации привиты уже 1 280 228 петербуржцев, из которых 923 687 уже полностью завершили цикл вакцинации.

"Город делает все необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации. Вакцина поставляется в Петербург регулярно", — сообщил губернатор Александр Беглов.

Глава города также отметил, что сезон отпусков в разгаре, петербуржцы уезжают в другие города и страны, в Петербург приезжает много гостей, поэтому необходимо обезопасить себя и своих близких.