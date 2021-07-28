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Суд отправил под домашний арест петербургского блогера

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге завели дело об оскорблении чувств верующих.

Петродворцовый районный суд отправил блогера Павла Голикова под домашний арест на два месяца. Мужчина снял видео, на кадрах которого угрожает православным из-за их веры. 

Голикова задержали за записи оскорбительных видео про православных христиан, которые он разместил на своей странице "ВКонтакте". В прошлом году, мужчина отправился к собору Архангела Михаила, где решил заснять ролик, в котором попытался выставить верующих "неполноценными".

Примерно в тоже время в социальных сетях появился еще одно видео с участием Павла. Голиков решил показать зрителям топор, мачете и баллончик "Шпага", которые находили у него в багажнике, а также высказывая угрозу применения насилия в адрес христиан. Помимо этого, он также поглумился над молитвой "Во имя отца и сына и святого духа, аминь"

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а также о возбуждении ненависти и вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ).

Свою вину обвиняемый признал, против избранной меры возражений не было. 

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