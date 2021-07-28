За сутки в Петербурге от коронавируса скончались 68 человек

В Петербурге за последние сутки от COVID-19 скончались 68 человек. Об этом 28 июля сообщает оперативный штаб.

За то же время было зарегистрировано 1 918 новых случаев заболевания, а из больниц выписались 1 972 человека.

Буквально за сутки Петербург поднялся на вторую строчку в России по суточной заболеваемости коронавирусом. Москва с 2445 случаев находится на первом месте, Подмосковье с 1449 на третьем.

Всего за время пандемии в Петербурге заболели 522 970 человека, из которых 497 738 смогли вылечиться. С начала пандемии коронавирус забрал жизни 19 040 петербуржцев.

В России за сутки выявили 22 420 случаев заражения, погибли 798 пациентов. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 156 178 человек.