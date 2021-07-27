В Петербурге в парке 300-летия открылся первый прививочный шатер.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, вакцину все желающие смогут сделать в нем уже сегодня.

Одновременно внутри могут находиться 7 человек: четыре пациента и три медработника. В мобильном пункте установлено все необходимое оборудование.

Шатер расположен на Центральной аллее у главного входа в парк. Он будет работать ежедневно с 13:00 до 19:00. В дальнейшем график работы может изменится.