В Петербург привезли почти 40 тысяч доз "Спутник Лайт"

Препарат "Спутник Лайт" доставят в 100 петербургских пунктов вакцинации. Партия вакцины поступила в город в количестве 39 320 комплектов доз, из них в расфасовке по 1 дозе — 12 320 доз и по 5 доз — 27 тысяч доз.

«Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V» и отличается от последней тем, что вводится только один раз вместо двух. Специалисты рекомендуют ее для переболевших.

В Комитете по здравоохранению отметили, что в городе формируется коллективный иммунитет. Для этого необходимо, чтобы прививку сделали 2,6 миллиона человек. На данный момент город приблизился к показателю в 34,8%, полный цикл завершили 906 133 жителя.