Петербург планирует вакцинировать бездомных

В Петербурге хотят бесплатно вакцинировать бездомных препаратом «Cпутник V».

Для людей без определенного места жительства установят специальный пункт на Миргородской улице, 7. От них не будут требовать каких-либо документов. Сделать прививку они смогут бесплатно в понедельник, 26 июля, с 15 до 18 часов.

За работу будут отвечать сотрудники поликлиники №49. Все жалеющие смогут также поставить второй компонент вакцины, а после забрать сертификат.