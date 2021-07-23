Сотрудники фуд-кортов в Петербурге должны быть привиты

Смольный считает, что вакцинация всех сотрудников поможет снизить риски закрытия фуд-кортов в будущем.

Как сообщил 23 июля заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алесандр Ситов, в Петербурге в торговых центрах вновь сможет заработать общепит.

"Возможен запуск уже в начале недели. Каждый сотрудник должен будет иметь или справку о введении первого компонента вакцины, или QR-код", — считает Ситов.

По мнению властей, такие меры помогут ресторанному бизнес пережить четвертую волну, если она будет.