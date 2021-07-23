В Петербурге начали вакцинировать иностранцев

Иностранцев, проживающих в Петербурге, привьют вакциной от коронавируса «Спутник Лайт". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма начало сбор заявок от работодателей и учебных заведений, который продлили до 30 июля.

За четыре дня поступило более 400 заявок от организаций, а количество желающих превысило 15 тысяч человек.

"Эти цифры подтверждают, что работодатели заинтересованы в вакцинации. Заинтересован в этом и город. Борьба с коронавирусом — наша общая ответственность", — поделился губернатор Александр Беглов.

Поставка вакцины «Спутник Лайт» уже подтверждена Министерством здравоохранения РФ.