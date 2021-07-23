В Петербурге снижается заболеваемость COVID-19

В Петербурге наблюдается устойчивый тренд на снижение распространения коронавирусной инфекции, заявил в пятницу, 23 июля, на своей странице "ВКонтакте" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он сообщил, что за последние две недели количество госпитализаций сократилось на 36,2%.

"Так, за вчерашний день в стационары госпитализированы 446 взрослых пациентов, а за четверг неделей ранее - 677. Если сравнивать нынешний семидневный интервал с предыдущей неделей - снижение составит 16,6%. При сравнении двухнедельных интервалов цифры еще более значительны - 36,2%", - объяснил глава комитета.

Он также отметил, что петербуржцы ускорили темпы вакцинации, так за прошлую неделю прививки сделали 107 577 человек.

"Однако даже нынешних достаточно высоких темпов вакцинации пока недостаточно для достижения коллективного иммунитета в ближайшие месяцы", — уточнил Лисовец.

По данным на утро 23 июля в Петербурге заразились коронавирусом 511 389, вылечились 486 753, умерли 18 622.