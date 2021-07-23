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Подозреваемого в мошенничестве петербургского риелтора заключили под стражу

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Полиция задержала шесть человек, которых обвиняют в квартирных аферах.

В четверг, 22 июля, сотрудники полиции задержали шестерых мужчин, подозреваемых в мошенничестве с квартирами. Участникам от 49 до 63 лет, двое из Одесской области и Мончегорска, остальные уроженцы Петербурга.

Правоохранительные органы предполагают, что мужчины под видом риелторов заключали незаконные сделки по купле и продаже недвижимости. По версии следствия, они уже провернули три сделки, одна из которых закончилась смертью владельца.

В 2019 году умер собственник квартиры на Невском проспекте, 146. Следствие подозревает, что двое из участников компании, Сергей Мезин и Рудольф Щеголев, в августе 2019 года убил законно владельца недвижимости. Предположительно, хозяин заподозрил риелторов, и сделка на 8,2 млн рублей прошла не так гладко, как ожидалось. Тогда подозреваемые, чтобы скрыть факт мошенничества, дважды ударили молотком по голове и задушили веревкой. Тело было найдено в лесу под Лугой.

Мезин вину признал частично. Решением Смольнинского районного суда, пока подсудимый останется в СИЗО до 20 сентября. 

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