Смольный готов к смягчению коронавирусных ограничений

20 июля первый заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов заявил, что власти города готовы смягчить ограничения, снять запрет на работу фудкортов и островных павильонов в ТЦ.

Представители бизнеса озвучили властям свои условия, на которых они хотят продолжить работу. Например, была высказана идея вакцинировать весь персонал островных павильонов и фудкортов перед открытием.

"Есть формализованные пункты, предложенные бизнес-сообществом и рассмотренные Роспотребнадзором, которые одновременно с мониторингом эпидемиологической ситуации позволяют считать, что в ближайшее время мы будем рассматривать смягчение ограничений", — заявил Ситов.

Диалог властей с бизнесом состоится уже завтра, 21 июля. После него необходимо будет получить разрешение от Роспотребнадзора. Решение также будет зависеть от эпидемиологической ситуации.