Роспотребнадзор предположил, что в Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, на примере Москвы.

Во вторник, 20 июля, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия сообщила, что в случае необходимости такая мера возможно будет принята. Смольный полностью от этой идеи не отказывается.

"Но введение обязательной вакцинации может сработать не на пользу. Нужно людей убеждать, уговаривать, объяснять», — рассказала Ирина Чхинджерия.

Однако город может избежать принудительной вакцинации в случае, если 60% — около 1,5 млн человек, вакцинируются.

Зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов уточнил, что обязательная вакцинация действует по отношению к госслужащим и персоналу госпредприятий и госучреждений.

В конце июня главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в Москве и ряде регионов введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и торговли, образовательных, медицинских и госучреждений.