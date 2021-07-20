Новую партию "Спутника V" привезли в Петербург

Во вторник, 20 июля, на фармакологическую базу Петербурга доставили новую партию вакцины "Спутник V". Всего привезли 81 тысячу комплектов.

По словам Смольного, прививочная компания в городе идет полным ходом.

"Большинство петербуржцев ответственно относятся к своему здоровью, стремятся обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий инфекции. Город делает все необходимое, чтобы все прививочные пункты работали в нормальном режиме и были полностью обеспечены вакциной", — сообщил губернатор Александр Беглов.

В Петербурге сделали прививку 1 183 773 человека, из них 819 039 полностью завершили цикл вакцинации.