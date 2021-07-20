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Новую партию "Спутника V" привезли в Петербург

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© Фото: Baltphoto

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На данный момент более 800 тысяч человек полностью завершили цикл вакцинации.

Во вторник, 20 июля, на фармакологическую базу Петербурга доставили новую партию вакцины "Спутник V". Всего привезли 81 тысячу комплектов. 

По словам Смольного, прививочная компания в городе идет полным ходом. 

"Большинство петербуржцев ответственно относятся к своему здоровью, стремятся обезопасить себя и окружающих от тяжелых последствий инфекции. Город делает все необходимое, чтобы все прививочные пункты работали в нормальном режиме и были полностью обеспечены вакциной", — сообщил губернатор Александр Беглов.

В Петербурге сделали прививку 1 183 773 человека, из них 819 039 полностью завершили цикл вакцинации.

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